بوتين: روسيا لن تتخلى عن دونباس مهما كان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تتخلى عن أهالي منطقة دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة التفكير في تبعات ذلك.

وقال بوتين لدى لقائه رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية: "لن نترك دونباس مهما كان".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "قبل اتخاذ أي قرار من الضروري التفكير في عواقب هذه الخطوة أو تلك".

من جهته، ذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "35 شخصا شاركوا في اللقاء، الذي جرى عبر الفيديو، وضم رؤساء تحرير ومدراء وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية الرئيسية في روسيا".

وقال: "تعقد هذه اللقاءات عادة لكي يتمكن رؤساء وسائل الإعلام الذين يقررون سياسات هيئات تحريرهم، من الغوص بشكل معمق في بعض القضايا التي تبدو لهم غير واضحة، أو غير مفسرة بشكل غير كامل".

وأكد بيسكوف أن "الكرملين غير راض عن تسريب البعض من الحضور جوانب من اللقاء مع بوتين، نظرا لأن مثل هذه التصرفات لا تعزز الثقة المتبادلة".

المصدر: RT