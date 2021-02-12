روسيا تسجل نحو 500 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي نحو 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 15089 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 15038 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.7% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2139 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1134 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 507 حالات وفاة جديدة، مقابل 553 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 20720 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و42837 إصابة مؤكدة منها 79194 حالة وفاة و404501 حالة نشطة وثلاثة ملايين و559142 حالة شفاء.

وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT