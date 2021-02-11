مصدر: إرهابيون من "تحرير الشام" يدربون مسلحين على تنفيذ هجمات داخل روسيا

أفاد مصدر أمني روسي بأن إرهابيين تابعين لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي بسوريا، يقومون بتدريب مسلحين لارتكاب جرائم تستهدف تجمعات حاشدة في شوارع مختلف المدن الروسية.

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ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر اليوم الخميس قوله: "وردت معلومات تفيد بأن قادة تحالف هيئة تحرير الشام الذي صنفته المحكمة العليا الروسيا منظمة إرهابية في 20 مايو 2020، وجهوا أنصارهم بارتكاب جرائم في مختلفة مدن روسيا في أماكن التجمعات الحاشدة في الشوارع".

وتابع المصدر أنه من أجل ذلك، يقوم قادة الجماعات الإرهابية "جيش المهاجرين والأنصار"، و"جماعة التوحيد والجهاد"، و"أجناد القوقاز" وغيرها من التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام"، بتدريب "المقاتلين الأكثر موثوقية وخبرة من بين المجندين من أصل روسي أو من تم تجنيدهم في دول جوار روسيا".

يذكر أن "هيئة تحرير الشام" عبارة عن تحالف للجماعات المتشددة بقيادة مقاتلي "جبهة النصرة" السابقة. وتم إنشاء "تحرير الشام"" في 28 يناير 2017، ولدى التنظيم ما يصل إلى 20 ألف مسلح يسيطرون على معظم محافظة إدلب شمالي سوريا.

المصدر: "تاس"