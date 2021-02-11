روسيا تسجل أكثر من 550 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة الـ15 ألفا، فيما لا تزال الوفيات الجديدة فوق الـ500 حالة لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 15038 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14494 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.1% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2040 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1127 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 553 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 536 وفاة أمس الأربعاء و530 وفاة الثلاثاء، فيما تماثل 21961 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و27748 إصابة مؤكدة منها 78687 حالة وفاة و410639 حالة نشطة وثلاثة ملايين و538422 حالة شفاء.

وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT