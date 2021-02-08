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الخارجية الروسية: قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيينا إجراء غير مبرر وغير ودي

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الخارجية الروسية: قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيينا إجراء غير مبرر وغير ودي
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.
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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس غير مبرر وغير ودي، واصفة إياه بالاستمرار لسياسات التدخل في شؤون روسيا الداخلية.

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ألمانيا والسويد وبولندا تطرد دبلوماسيين روس
ألمانيا والسويد وبولندا تطرد دبلوماسيين روس

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لقناة "روسيا-1"، مساء الاثنين: "القرارات التي أعلنتها اليوم بولندا وألمانيا والسويد غير مبررة وغير ودية، وهي تمثل استمرارا لسلسلة الإجراءات والعمليات التي ينفذها الغرب تجاه بلادنا والتي نصنفها تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا طردت دبلوماسيين من هذه البلدان الـ3 بعد "رصدهم متلبسين"، في إشارة إلى مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة ضد اعتقال المعارض الروسي، ألكسي نافالني.

وأعلنت ألمانيا والسويد وبولندا، في وقت سابق من الاثنين، عن طردها 3 دبلوماسيين روس في إطار سياسة "الرد بالمثل" على قرار اتخذته موسكو يوم 5 فبراير على خلفية الاحتجاجات التي جرت يوم 23 يناير.

المصدر: وكالات 

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