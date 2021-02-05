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بولندا تستدعي السفير الروسي

أخبار روسيا

بولندا تستدعي السفير الروسي
Sputnik Алексей Витвицкий
السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف.
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أفاد السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، باستدعائه من قبل الخارجية البولندية بعد إعلان روسيا طرد دبلوماسي من بولندا إثر مشاركته في مظاهرات غير مرخصة.

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وقال أندرييف، في تصريحات صحفية، إنه استدعي إلى نائب وزير الخارجية البولندي، مارتين بشيداتش، الذي أعرب عن رفض واحتجاج بولندا ردا على قرار السلطات الروسية إعلان دبلوماسي بولندي شخصية غير مرغوب فيها.

وذكر أندرييف أن بشيداتش ابلغه بأن الطرف البولندي سيدرس اتخاذ خطوة مماثلة بالتنسيق مع الشركاء في الاتحاد "في حال عدم مراجعة السلطات الروسية قرارها".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من الجمعة، طرد 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في مظاهرات غير المرخصة يوم 23 يناير، دعما للمعارض المعتقل أليكسي نافالني.

المصدر: وكالات

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