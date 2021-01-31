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رجل يحاول الانتحار حرقا وسط موسكو والشرطة تتدخل لإنقاذه (فيديو)

أخبار روسيا

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أضرم رجل النار بنفسه في محاولة للانتحار اليوم الأحد وسط أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة موسكو.

ونشرت وزارة الداخلية ووسائل إعلام لقطات مروعة توثق لحظة عملية الانتحار الفاشلة وتصدي المارة وعناصر الشرطة لها من أجل إنقاذ الرجل.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الرجل الذي نقل إلى مستشفى لا يزال مغمى عليه، وقد أصيب بحروق بليغة، فيما أكدت وكالة "تاس" أنه في حالة حرجة.

ونقلت "تاس" عن مصدر في خدمات الطوارئ نفيه وجود أي علاقة بين الحادثة والمظاهرات غير المرخصة التي تجري في موسكو اليوم. 

وأوضح المصدر أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية ولديه مشاكل متعلقة بالديون واقتسام الممتلكات.

المصدر: تاس + نوفوستي + إنترفاكس

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