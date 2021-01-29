روسيا تعلن عن موعد إنتاج نسخة "لايت" من لقاح "سبوتنيك v" ضد كورونا

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة عن قرب تطوير نسخة جديدة أحادية الجرعة من هذا العقار.

وأكد حساب "سبوتنيك V" على موقع "تويتر" أن النسخة الجديدة من اللقاح التي أطلق عليها اسم "سبوتنيك لايت" ("سبوتنيك الخفيف") سترى النور في فبراير القادم.

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV(human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb - we named it Sputnik Light.#SputnikLight is coming!✌️ https://t.co/sIflw0wKlY — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

وصادقت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري على بدء الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك لايت".

من جانبه، أوضح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن "سبوتنيك V" ليس لقاحا واحدا بل إنه منصة لتطوير مجموعة من اللقاحات.

وأشار المسؤول إلى أن النسخة الجديدة من اللقاح مخصصة غالبا للتصدير إلى أسواق خارجية، فيما ستعتمد السلطات الروسية على "سبوتنيك V" في حملة التطعيم واسعة النطاق ضد كورونا داخل البلاد.

المصدر: RT + نوفوستي