استطلاع: 65.1٪ من الروس يثقون بالرئيس بوتين

أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته مؤسسة "فتسيوم" للدراسات الاجتماعية، أن 65.1٪ من المواطنين الروس، يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.

وخلال الاستطلاع، أشار 65.1٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إلى ثقتهم بالرئيس الروسي، بينما أعرب 30.5٪ عن عدم الثقة به.

وقال 61.1%، إنهم يؤيدون نشاط الرئيس بوتين في منصبه، وفي ذات الوقت، أكد 28.7٪ أنهم يعارضون نشاط الرئيس الروسي.

تم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 18 إلى 24 يناير. وشارك فيه مواطنون تزيد أعمارهم على 18 عاما. وخلال ذلك تم استطلاع آراء 1.6 ألف مواطن يوميا عن طريق الهاتف.

المصدر: نوفوستي