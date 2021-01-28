أوكرانيا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية.

وكلف زيلينسكي الحكومة وجهاز الأمن والبنك المركزي بضمان تطبيق العقوبات ومتابعة مدى فاعليتها، كما كلف وزارة الخارجية بأن تبلغ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهذا القرار.

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ولم يتم نشر قائمة بأسماء الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات الأوكرانية.

وتأتي العقوبات الجديدة في توسيع لتلك المفروضة بقرار من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني صدر في 14 ديسمبر الماضي.

وكانت السلطات الروسية قد ردت على هذا القرار، ونشرت قائمة بأسماء 849 من الأفراد والكيانات في أوكرانيا شملتها عقوبات موسكو.

المصدر: نوفوستي+RT