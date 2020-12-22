أوكرانيا تعاقب 32 سفينة لدخولها إلى موانئ القرم

فرضت محاكم أوكرانية، الحجز الغيابي على 32 سفينة، كعقوبات عليها لدخولها إلى موانئ في شبه جزيرة القرم.

وجاء في القرارات القضائية، أن هذه السفن "انتهكت نظام الدخول إلى شبه الجزيرة ومغادرتها". وتعتزم النيابة العامة الأوكرانية، الطلب من مكتب الإنتربول الأوكراني إصدار مذكرات بحث بحق هذه السفن، وكذلك إرسال طلبات إلى سلطات الدول الأخرى لتوقيف هذه السفن.

ولم تحدد السلطات الأوكرانية، أسماء هذه السفن، ولا الشركات المالكة لها، ولا الدول التي ترفع أعلامها.

وقالت النيابة العامة الأوكرانية، إن "دخول السفن التي ترفع علما أجنبيا إلى الموانئ البحرية المغلقة في شبه جزيرة القرم، تعتبر تصرفات تقوض سيادة أوكرانيا، ولذلك تنطوي على مسؤولية جنائية لصاحب كل سفينة وقبطانها".

المصدر: نوفوستي