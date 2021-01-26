باتروشيف: نافالني يحتاجه الغرب لزعزعة الاستقرار في روسيا

قال سكريتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الناشط المعارض، أليكسي نافالني، يحتاجه الغرب لزعزعة استقرار الوضع في روسيا.

وذكر باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الأسبوعية، نشرتها اليوم الثلاثاء، إن الغرب بحاجة إلى هذا "الناشط" لزعزعة استقرار الوضع في روسيا، وبهدف إحداث اضطرابات اجتماعية وإضرابات و"ميادين" جديدة.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "إلى ماذا يمكن أن يؤدي ذلك، يمكن أن نراه في مثال أوكرانيا، التي فقدت عمليا استقلاليتها".

وتعليقا على تصريحات سياسيين أوكرانيين، دعوا من خلالها إلى إلى ضرورة قطع العلاقات مع روسيا حتى تفرج موسكو عن نافالني، قال باتروشيف إن "الأشخاص الذين يحكمون أوكرانيا حاليا أدلوا بهذه التصريحات على حساب مصالح شعبهم ووفقا للمسار الذي تم رسمه من الخارج، وهذا ليس مفاجئا".

وأوضح باتروشيف أن نافالني انتهك عديد المرات قوانين روسيا بشكل صارخ، وشارك في عمليات احتيال على نطاق واسع، ويجب أن يتحمل المسؤولية بموجب القانون.

المصدر: تاس