الحكومة الألمانية توكد مطالبتها موسكو بالإفراج عن نافالني وأنصاره المحتجزين

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إصرار برلين على مطالبتها موسكو بالإفراج عن الناشط المعارض، أليكسي نافالني، وجميع أنصاره الذين تم توقيفهم في روسيا أثناء احتجاجات السبت الماضي.

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وقال ماس، في بيان نشرته البعثة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي على صفحتها في "تويتر"، اليوم الاثنين: "الحكومة الألمانية أوضحت أثناء اعتقال أليكسي نافالني أنها لا تفهم هذه الخطوة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه. وينطبق هذا أيضا على جميع الموقوفين أثناء احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي".

وفي مساء 17 يناير، قامت السلطات الروسية باعتقال نافالني في مطار شيريميتيفو الدولي بضواحي موسكو، فور عودته من ألمانيا، وذلك لانتهاكه شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

ويوم السبت الماضي، شهدت موسكو وسان بطرسبورغ ومدن روسية أخرى احتجاجات نظمها أنصار نافالني، رغم تحذير السلطات من عدم جواز تنظيم مظاهرات غير مرخص بها. ونفذت أجهزة الشرطة الروسية أثناء الاحتجاجات توقيفات في صفوف المشاركين فيها.

المصدر: إنترفاكس