استطلاع: 66% من سكان روسيا يثقون ببوتين

أجرى المركز الروسي لأبحاث الرأي العام استطلاعا أظهر أن حوالي 66% من سكان روسيا يثقون برئيس البلاد، فلاديمير بوتين.

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وقال المركز إن 66.1% من المشاركين في الاستطلاع اختاروا بوتين من قائمة معروضة عليهم ردا على سؤال حول السياسيين الذين يثقون بهم، بينما أبدى 29.7% عدم ثقتهم بالرئيس الروسي.

كما أشار 60.3% من المستطلعين، حسب المركز، إلى أنهم يتوافقون مع أنشطة بوتين، فيما لم يوافق عليها 29.7%.

وأوضح المركز أن الاستطلاع تم إجراؤه من 11 إلى 17 يناير بمشاركة حوالي 11.2 ألف مواطن فوق سن 18 عاما.

المصدر: وكالات روسية