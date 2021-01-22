الكرملين: فيلم نافالني عن "قصر بوتين" فبركة عالية الجودة

فند الكرملين صحة ما جاء في فيلم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، عن قصر فاخر، زُعم أنه يعود للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرب مدينة غيلينجيك المطلة على البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة إن الفيلم الذي أنتجه "صندوق محاربة الفساد" الذي يترأسه نافالني (والمصنف بـ"وكيل أجنبي" في روسيا) لا يحتاج إلى أي توضيحات من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الكرملين سبق أن أنكر ما جاء في الفيلم ونفى صحة أي مزاعم عن وجود علاقة بين بوتين وأي عقارات في مدينة غيلينجيك.

ووصف بيسكوف هذه المزاعم بـ"مجرد كذب" و"افتراءات فارغة" و"هراء محض"، مضيفا: "البيانات التي تم تجميعها في هذه المادة تمثل فبركة عالية الجودة تجلب الكثير من المشاهدات".

وحسب بيانات موقع "يوتيوب"، شاهد أكثر من 56.5 مليون شخص الفيلم الذي نشره نافالني في 19 يناير.

المصدر: نوفوستي