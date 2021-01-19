السلطات الروسية: فاعلية لقاح "أبي فاك كورونا" الروسي 100%

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك في روسيا أن فاعلية لقاح "أبي فاك كورونا" تبلغ 100% وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من اختباراته السريرية.

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وأشار المكتب الإعلامي للوكالة، اليوم الثلاثاء، إلى أن وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الإنسان ليس عاملا يحول دون تلقيه هذا اللقاح، موضحا أن "أبي فاك كورونا" يعزز مناعة جسمه.

وأوضح المكتب أن التطعيم باللقاح المذكور (الذي تم تطويره في مركز "فيكتور" العلمي في مدينة نوفوسيبيرسك والذي جرى تسجيله الرسمي في أكتوبر الماضي) يقتضي بحقن جرعة منه مرتين مع فاصل زمني يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وفي الوقت الحالي، لا يزال "أبي فاك كورونا" يمر بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية والتي يشارك فيها 40 ألف متطوع، بمن فيهن ذوو أعمار فوق 60 سنة ومصابون بأمراض مزمنة.

وكان "سبوتنيك V" أول لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره في مركز "غاماليا" الطبي العلمي، وسجل من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي.

المصدر: نوفوستي