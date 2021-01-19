انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا ثلاث مرات منذ أبريل

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا نجحت في تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن عدوى كورونا ثلاث مرات منذ أبريل الماضي.

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وقال الوزير خلال اجتماع موسع للجنة مجلس الاتحاد (وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، إن التعامل مع أزمة كورونا في البلاد بني على أساس مبدأ "وحدة المناهج العلاجية"، ما سمح بتخفيض معدل الوفيات أكثر من ثلاث مرات في الفترة من أبريل الماضي وحتى يومنا هذا".

وبحسب المعطيات الأخيرة لمركز العمليات الفيدرالي الروسي المعني بمواجهة وباء كورونا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس 3612800 حالة، إضافة إلى تسجيل 3002026 حالة شفاء و66623 حالة وفاة.

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة تحصين السكان من فيروس كورونا المستجد بلقاح "سبوتنيك V" المطور من قبل مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، كما أن هناك لقاحين آخرين تم تطويرهما محليا ويتوقع استخدامها لمواجهة الوباء.

المصدر: تاس