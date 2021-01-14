سوبيانين يلغي الدراسة عن بعد في مدارس موسكو

وقع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، على مرسوم، سيعود بموجبه تلاميذ جميع صفوف مدارس العاصمة إلى دراستهم، كالمعتاد اعتبارا من 18 يناير الجاري.

وكتب سوبيانين، في مدونته معلقا: "لقد سئم التلاميذ البقاء في المنزل. لكن خطر حدوث زيادة في معدل الإصابة بالأمراض، لا يزال مرتفعا للغاية بينهم. لذلك، يجب على المدارس الالتزام الصارم بتدابير السلامة الوبائية قدر الإمكان".

ووفقا لقرار العمدة، سيسمح للتلاميذ مجددا باستخدام بطاقات النقل العام المخصصة لهم. وإذا مرض أي تلميذ من الصف، فسيتم نقل هذا الصف بأكمله مؤقتا إلى الدراسة عن بعد.

ومددت سلطات مدينة موسكو، جميع القيود الأخرى حتى 21 يناير. وخلال هذه الفترة، ستعمل الجامعات والمعاهد التعليمية والمدارس الرياضية في موسكو، إما عن بعد، أو ستبقى في إجازة.

وأضاف عمدة العاصمة: "لماذا لمدة أسبوع فقط؟ وفقا لخبراء الأوبئة، ستتضح في الأيام المقبلة، نزعة اتجاه الوباء في موسكو، مما سيسمح باتخاذ القرارات لفترة أطول".

وإذا بقي الوضع الوبائي مستقرا، فستنظر السلطات في تخفيف التدابير الأخرى المتعلقة بمنع انتشار كوفيد-19.

المصدر: نوفوستي