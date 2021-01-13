بوتين يوعز ببدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وتابع بوتين قائلا: "أطلب منكم (أعضاء الحكومة) البدء في حملة التطعيم الشامل للسكان اعتبارا من الأسبوع المقبل ووضع جدول مناسب لهذا العمل".

ووصف بوتين اللقاح الروسي (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا بأنه الأفضل في العالم، لكنه أكد أنه من الضروري فهم كيفية عمله في ظروف العديد من السلالات المتغيرة للفيروس.