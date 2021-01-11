أربعة قتلى جراء اصطدام شاحنة بقافلة عسكرية في ضواحي موسكو

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح نتيجة اقتحام عربة شحن قافلة حافلات عسكرية في مقاطعة موسكو، حسبما أورد مسؤول في أجهزة الطوارئ الروسية.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة "نوفوستي" إلى أن الحادث وقع على طريق "إم-9" الفيدرالي في مدينة كراسنوغورسك (شمال غربي العاصمة الروسية)، مضيفا أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

من جهته، أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية مصرع أربعة عسكريين جراء الحادث، موضحا أنه، بحسب المعلومات الأولية فإن سائق عربة الشحن المدنية التي كانت تسير في نفس اتجاه القافلة فقد السيطرة على سيارته واقتحم إحدى الحافلات العسكرية، ما تسبب في مقتل أربعة أفراد، فيما تم نقل عدد من العسكريين الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشف مصدر مطلع أن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى بلغ 24 حالة، موضحا أن الحافلات العسكرية كانت تقل جنودا وأربعة ضباط.

وذكر مصدر أمني في تصريح لوكالة "تاس" أن سائق الشاحنة تم توقيفه وأن التحقيق جار معه لمعرفة ما إذا كان في حالة ثمل لحظة وقوع الكارثة أم لا، وما إذا كانت لديه رخصة لقيادة هذا النوع من وسائل النقل.

وأضاف أن مسألة فتح ملف جنائي بسبب الحادث قيد الدراسة.

المصدر: وكالات روسية