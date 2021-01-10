 
مباشر

روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية

أخبار روسيا

روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية
Reuters Maxim Shemetov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pj14

أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.

وأكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة واحدة بالطفرة "البريطانية" للفيروس التاجي، خلال فحص المواطنين الروس العائدين من المملكة المتحدة.

وسبق أن شددت الحكومة البريطانية في ديسمبر القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار طفرة كورونا الجديدة التي تعد ذات قدرة أكبر على التفشي.

وتم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء منذ ذلك الحين في عشرات الدول.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا