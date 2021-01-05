روسيا.. تعطل سفينة صيد على متنها عشرات البحارة شرقي البلاد

أفادت وسائل إعلام بأن سفينة صيد روسية على متنها 60 بحارا تعطلت اليوم الثلاثاء في بحر أوخوتسك في أقصى شرقي البلاد.

وأوضح متحدث باسم الوكالة الفدرالية للنقل البحري والنهري لوكالة "نوفوستي" أن سفينة "غيروي دامانسكوغو" توقفت عن السير في عرض البحر بسبب التفاف شباك صيد حول داسرها.

وأكدت الوكالة أن سفينة أرسلت إلى مكان الحادث لتضمن سلامة البحارة على متن السفينة المعطلة، مشيرة إلى أن الظروف الجوية هادئة وليس هناك أي خطر يهدد طاقم السفينة أو البيئة.

وأشارت إلى أن سفينة إنقاذ تابعة للوكالة الفدرالية لصيد السمك من المتوقع أن تصل إلى المنطقة غدا الأربعاء كي يزيل غواصون على متنها الشباك الملتفة على داسر السفينة بما سيتيح تحرير السفينة المعطلة.

المصدر: نوفوستي