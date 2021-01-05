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بوتين: إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض نادرة

أخبار روسيا

بوتين: إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض نادرة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنشاء مؤسسة لدعم الأطفال المصابين بأمراض الأيتام النادرة، سيطلق عليها تسمية "دائرة الخير".

وقال بوتين في اجتماع الثلاثاء، حول قضايا الحماية الاجتماعية للسكان: "لدي على طاولتي مشروع مرسوم بشأن إنشاء صندوق، اتفقنا على هذا، صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة خطيرة وتهدد حياتهم، بما في ذلك الأمراض اليتيمة النادرة".

وأضاف: "قررنا تسمية هذا الصندوق باسم دائرة الخير".

المصدر: "نوفوستي"

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