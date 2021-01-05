بوتين: إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض نادرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنشاء مؤسسة لدعم الأطفال المصابين بأمراض الأيتام النادرة، سيطلق عليها تسمية "دائرة الخير".

وقال بوتين في اجتماع الثلاثاء، حول قضايا الحماية الاجتماعية للسكان: "لدي على طاولتي مشروع مرسوم بشأن إنشاء صندوق، اتفقنا على هذا، صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة خطيرة وتهدد حياتهم، بما في ذلك الأمراض اليتيمة النادرة".

وأضاف: "قررنا تسمية هذا الصندوق باسم دائرة الخير".

المصدر: "نوفوستي"