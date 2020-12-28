بوتين يمنح وسامين للسفيرين الروسيين في سوريا وتركيا

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوسمة لعدد من السفراء الروس في الخارج، بينهم السفيران لدى سوريا وتركيا.

وجاء في المرسوم بهذا الصدد، الذي تم نشره على موقع الوثائق القانونية الرسمي، اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين منح وسام الشرف للمبعوث الخاص لشؤون تطوير العلاقات مع سوريا، السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف.

إضافة إلى ذلك تم منح وسام الشرف للسفير الروسي في أوزبكستان فلاديمير تيوردينييف ووسام الصداقة للسفير في أنقرة أليكسي يرخوف.

يشار إلى أن الأوسمة منحت "تقديرا للمساهمة الكبيرة في تحقيق نهج السياسة الخارجية الروسية" و"للخدمة الدبلوماسية الجيدة خلال سنوات طويلة".

المصدر: نوفوستي