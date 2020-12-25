موسكو تسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيلها 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 74حالة في بيانات أمس الخميس.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 77 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 10840 شخصا، بعد أن كان 10763 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو ارتفاعا تدريجيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 21 ديسمبر 71 حالة، وفي 22 ديسمبر 73، وفي 23 ديسمبر 76، وفي 24 ديسمبر 74.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 772104 إصابات مؤكدة، بينها 593939 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الجمعة 7315 وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 29018 إصابة مع رصد 563 وفاة.

ومن المتوقع مع ذلك أن تشهد البلاد تراجعا تدريجيا لهذه المؤشرات بعد إطلاق السلطات يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: RT