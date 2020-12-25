روسيا تسجل 563 وفاة و29 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، عن رصد 29018 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 29935 إصابة في اليوم السابق (ما كان أكبر زيادة منذ بداية الجائحة).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7315 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3751 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.7% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 563 حالة وفاة جديدة، بعد قفزة غير مسبوقة بـ635 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27397 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و992706 إصابات مؤكدة، منها 53659 حالة وفاة، و540793 حالة نشطة، ومليونان و398254 حالة شفاء.

وتجاوز عدد الفحوص المختبرية التي أجريت في روسيا حتى اليوم لتشخيص الإصابات بكورونا عتبة الـ88 مليونا (516 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، فيما لا يزال 651 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

المصدر: RT