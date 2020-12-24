روسيا.. سجن زوجين بتهمة الخيانة العظمى لصالح لاتفيا

أصدرت محكمة روسية، اليوم الخميس، حكما بسجن زوجين مقيمين في مقاطعة كالينينغراد، بغرب البلاد، لمدة تزيد عن عشر سنوات، بتهمة الخيانة العظمى.

وأكدت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان لها أن محكمة مقاطعة كالينينغراد قررت سجن المواطنة، أنتونينا زيمينا، لمدة 13 عاما في سجن ذي نظام عام، فيما سيمضي زوجها، قسطنطين أنتونيتس، 12.5 عام في سجن مشدد الحراسة.

كما فرض القضاء على كلا الزوجين غرامة مالية بقيمة 100 ألف روبل.

وأشارت هيئة الأمن الفدرالية إلى أن التحقيقات خلصت إلى أن زيمينا جُنّدت على أيدي أجهزة الاستخبارات اللاتفية في عام 2012، عندما كانت خارج روسيا، وأسندت إليها لاحقا مهام في مجال جمع معلومات ترقى إلى مستوى أسرار الدولة لتسليمها إلى الجانب اللاتفي.

ولفتت هيئة الأمن إلى أن زيمينا في عام 2015 أشركت زوجها الذي كان يعمل في وزارة الاقتصاد بالمقاطعة في أنشطتها غير القانونية، وهما سرقا وسلما إلى الاستخبارات اللاتفية معلومات سرية، لم يتم الكشف عن فحواها في البيان.

المصدر: RT