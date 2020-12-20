روسيا.. توقيف مشتبه به في قتل باحث معروف في علم الجينات

أوقفت أجهزة الأمن الروسية في مدينة سان بطرسبورغ، مساء اليوم الأحد، رجلا يشتبه بضلوعه في قتل ألكسندر كاغانسكي، الخبير الروسي المعروف في علم الجينات.

وأوردت لجنة التحقيقات الروسية أن الموقوف من مواطني المدينة ويبلغ 45 سنة من عمره، وأنه سيتم توجيه تهمة القتل له بصورة رسمية، دون الكشف عن شخصية القتيل.

من جهته، أوضح مصدر في الأجهزة الأمنية لوكالة "تاس" أن المجني عليه ألكسندر كاغانسكي، الذي تم العثور على جثته قرب مبنى سكني، وعليها علامات تدل على وفاة ناتجة عن عنف.

وألكسندر كاغانسكي (من مواليد العام 1975) خبير معروف في روسيا والعالم في مجال دراسة تأثير العوامل الخارجية على نشاط الجينات. وفي العام 2004 حصل على شهادة دكتوراه من معهد الصحة القومي في الولايات المتحدة في علم الأحياء الجزيئي. وفي العام 2017 ترأس الباحث معهد الطب الجينومي والتجديدي في جامعة الشرق الأدنى الفدرالية الروسية.

المصدر: تاس