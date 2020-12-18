وفاة نائب في الدوما الروسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا

أعلن زعيم "الحزب الشيوعي" الروسي غينادي زيوغانوف اليوم الجمعة، أن عضو مجلس الدوما ونائب رئيس الحزب الشيوعي فاليري شورتشانوف توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال "سأعلق لاحقا، نحن الآن ندرس الوضع، لقد عانى من المرض الشديد لمدة ثلاثة أسابيع. نعم، للأسف، لقد وافته المنية".

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وشغل شورتشانوف (73 عاما) منصب النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الميزانية والضرائب.

وتشير البيانات الرسمية أنه ولغاية الـ15 من ديسمبر الجاري عانا ما لا يقل عن 157 عضوا في مجلس الدوما الروسي من الإصابة بفيروس كورونا، وقد شفي معظمهم فيما لا يزال البعض يتلقون العلاج.

المصدر: "تاس"