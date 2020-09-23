أول وفاة لنائب في مجلس الدوما الروسي جراء الإصابة بكورونا

أعلن الحزب الشيوعي الروسي، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة نائبه في مجلس الدوما، فاخا أغاييف، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 67 عاما.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب، يوري أفونين، إن أغاييف توفي مساء الأربعاء في مستشفى كان يتلقى فيه العلاج من فيروس كورونا المستجد، واصفا وفاة النائب بـ"المأساة".

من جانبه، أوضح عضو الحزب الشيوعي، سيرغي غافريلوف، أن أغاييف دخل منذ عدة أيام في حالة غيبوبة، مشيرا إلى أن أصدقاء وأقرباء النائب كانوا يأملون حتى النهاية في تعافيه من المرض.

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ويعتبر أغاييف، أول نائب في مجلس الدوما، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، يفارق الحياة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلن رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، الأربعاء، أن عدد أعضاء المجلس الذي يتلقون العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات بلغ 13 شخصا.

وتعتبر روسيا الدولة الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ1.122 مليون حالة، والـ12 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ19799 متوفيا.

المصدر: وكالات روسية