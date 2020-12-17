نافالني: مكتب المدعي العام الألماني استجوبني طوال اليوم بطلب من موسكو

أكد المدون والناشط الروسي أليكسي نافالني، أن مكتب المدعي العام الألماني استجوبه "طيلة يوم الخميس، بناء على طلب من روسيا".

وأصيب نافالني بمرض في 20 أغسطس الماضي، خلال رحلة من تومسك إلى موسكو، ونقل وهو في غيبوبة إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة، فيما يخضع حاليا للعلاج وإعادة التأهيل في عيادة "شاريتيه" في برلين بألمانيا.

وأفاد متخصصون ألمان في 24 أغسطس الماضي، بأن حالة نافالني "نتجت عن تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز"، وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في شهر سبتمبر، أن الإصابة نتجت عن "غاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك".

ويجري في روسيا فحص ما قبل التحقيق في الإصابة المزعومة، ولم يتم رفع دعوى جنائية حتى الآن، لأن وكالات إنفاذ القانون في روسيا لا ترى أي أسباب لذلك.

ونفت موسكو الاتهامات بالتورط في حادثة نافالني المزعومة، وأعربت عن استعدادها لإجراء حوار مفتوح وقائم على الحقائق حول الوضع.

من جهته، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفضه الاتهامات الموجهة إلى موسكو في تسميم نافالني المزعوم، معربا عن قناعته بوقوف استخبارات غربية وراء القضية.

المصدر: "إنترفاكس"