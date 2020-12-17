بوتين : "مريض برلين" مدعوم من الاستخبارات الأمريكية لكن هذا لا يعني أننا معنيون بتسميمه

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا الاتهامات الموجهة إلى موسكو في التسميم المزعوم للمعارض أليكسي نافالني، مبديا قناعته بوقوف الاستخبارات الأمريكية وراء القضية.

وتطرق بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس، إلى قضية "مريض برلين"، على حد تعبيره، دون ذكر اسم نافالني، مشددا على أن التقارير الصحفية الأخيرة عن ملابسات القضية المدوية تهدف إلى مهاجمة قادة روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن نافالني يحظى بدعم الاستخبارات الغربية، واصفا التقارير الصحفية عن تسميمه المزعوم بأنها "ليست تحقيقا بل محاولة لشرعنة مساعي الاستخبارات الأمريكية".

وتابع: "إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، وأنا أؤكد أنها صحيحة، فإن ذلك يعني أن هذا المريض في مستشفى ببرلين يحظى بدعم الاستخبارات الأمريكية، وإذا كان ذلك صحيحا أيضا فإنه أمر مثير للاهتمام ويجب على المخابرات (الروسية) متابعته. لكن ذلك لا يعني إطلاقا أن هناك حاجة لتسميمه. من يهتم به؟ لو كنا نرغب في ذلك لأكملنا المهمة على الأرجح".

وذكّر بوتين بأنه وافق فورا على نقل نافالني للعلاج في ألمانيا، عندما طلبت زوجة المعارض ذلك.

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على تقرير نشرته مؤخرا شبكة "سي إن إن" ومجلة "شبيغل" وموقع "بينينغكات" مفاده أن ثمانية عناصر في هيئة الأمن الفدرالي الروسية تابعوا تحركات نافالني وحاولوا تسميمه أكثر من مرة.

المصدر: RT