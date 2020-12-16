قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية: نحصل على 20 صاروخا جديدا في السنة

أكد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الفريق أول سيرغي كاراكاييف أن القوات الصاروخية تحصل على نحو 20 قطعة من أنظمة "يارس" و"أفانغارد" الجديدة في السنة.

وقال الجنرال في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إن "مؤسسات قطاع الصناعات الدفاعية تلتزم بجدول تسليم الأنظمة الصاروخية الجديدة للقوات، والذي تم تحديده ضمن البرنامج الحكومي للتسليح".

وأوضح أن "الحديث يدور قبل كل شيء عن أنظمة "يارس" الصاروخية بنسختيها الثابتة التي تطلق الصواريخ من تحت الأرض، والمتنقلة، وكذلك منظومة صواريخ "أفانغارد"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للأنظمة الذي تحصل عليه القوات الصاروخية يبلغ نحو 20 قطعة في السنة.

وبشأن صواريخ "يارس"، أكد كاراكاييف أنه من أصل فرق الصواريخ الاستراتيجية الثماني، تبقى 3 فرق فقط لم يتم تسليحها بهذه الصواريخ.

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وأشار إل أن قوات الصواريخ الاستراتيجية تمتلك في الوقت الحالي أنظمة صواريخ "أفانغارد" و"فويفودا" و"ستيليت" و"توبول" و"توبول-إم" و"يارس"، مضيفا أن نسبة الصواريخ الحديثة في القوات الاستراتيجية بلغت 81% مع نهاية عام 2020، وقد أجرت القوات الاستراتيجية هذا العام أكثر من 200 تدريب من مختلف الأنواع، وسيكون هناك عدد مماثل منها في العام القادم.

المصدر: نوفوستي