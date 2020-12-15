جنرال روسي: صاروخ "سارمات" البالستي سيدخل المناوبة القتالية عام 2022

أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكاييف، أن صاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات سيدخل المناوبة القتالية في عام 2022.

وأشار الجنرال في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى أن مؤسسات الصناعات الدفاعية الروسية تواصل تحضير أنظمة "سارمات" للتحليقات التجريبية.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو قد أعلن في فبراير الماضي أن تسليم صواريخ "سارمات" للقوات المسلحة الروسية سيبدأ في عام 2021.

يذكر أن صاروخ "سارمات" أو "إر إس-28" من المقرر أن يستبدل الصاروخ "فويفودا" ("الشيطان" أو "إر إس-20" حسب تصنيف الناتو). وبدأت أعمال تصميم الصاروخ الجديد في عام 2011، وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب إطلاقه في مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا.

وسيكون الصاروخ الجديد قادرا على ضرب الأهداف عبر القطبين الشمالي والجنوبي على حد سواء، وسيكون بمقدوره اختراق أي منظومة للدفاع الصاروخي. ويصل مداه إلى 18 ألف كلم، ووزنه عند الإطلاق 208.1 طن وطول الصاروخ 35.5 متر وقطره 3 أمتار. ويحمل الصاروخ رؤوسا قتالية منشطرة ذات نظام تصويب خاص لكل واحد منها.

المصدر: نوفوستي