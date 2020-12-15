كوساتشوف: فوز بايدن يبعث على الأمل في إعادة الحوار مع واشنطن حول "ستارت-3"

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن انتخاب جو بايدن رئيسا أمريكيا يتيح فرصة لإعادة الحوار بين موسكو وواشنطن حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على نتائج تصويت المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، التي أعلن فيها فوز بايدن بالرئاسة، قال كوساتشوف: "إن الأهم اليوم هو تمديد اتفاقية ستارت-3 (اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة)، لأن الوقت ضيق والقرار لا بد من اتخاذه قبل حلول أواخر يناير المقبل.. لكن ليس من المستبعد أن يكون من الأهمية بالنسبة لبايدن - وإلى فريقه الدبلوماسي المحترف - العودة إلى إنجازات الإدارة الديمقراطية السابقة، التي كانت تعتبر - وبحق - الاتفاقية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية إنجازا كبيرا لها".

وأكد البرلماني الروسي عزم بلاده على بذل ما في وسعها من الجهود لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: إنترفاكس