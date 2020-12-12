صحيفة أمريكية: 5 ميزات تجعل مقاتلة "سو-57" الروسية تشكل "تهديدا حقيقيا" للناتو

قالت صحيفة "The National Interest" الأمريكية، في تقرير إن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" تتمتع بخمس ميزات تجعلها تشكل "تهديدا حقيقيًا" لحلف الناتو.

واوضح التقرير أن إحدى ميزات المقاتلة "سو-57" هو الديناميكا الهوائية، حيث يضمن تصميم المقاتلة أعلى مستوى من القدرة على المناورة وخصائص ممتازة للقتال الجوي.

وقال التقرير إن الميزة الثانية للمقاتلة هي القوة النارية، إذ يمكن أن تستخدم "سو-57" مجموعة متنوعة من صواريخ جو - جو، وكذلك أسلحة لتدمير الأهداف الأرضية.

والميزة الثالثة أن المقاتلة الروسية تتميز بسعرها المنخفض مقارنة بالمقاتلات المتطورة الأخرى، وتشير "National Interest"، إلى أن روسيا تمكنت في السنوات الأخيرة من تقليل تكلفة Su-57 بشكل كبير، ما سمح بتحسين عملية الإنتاج الخاصة بها.

والميزة الرابعة تتعلق بقدراتها القتالية، حيث تبرز أيضا قدرتها على مواجهة "أهداف مهمة بشكل خاص"، وأشار التقرير بهذا الصدد إلى أن إلكترونيات الطيران لدى "سو-57" تسمح لها بتتبع العدو بشكل فعال، بما في ذلك الطائرات الشبحية.

أما الميزة الخامسة للمقاتلة الروسية فهي القدرة على استخدامها مع طائرة بدون طيار ثقيلة من طراز "سو-70" (الصياد).

المصدر: نوفوستي