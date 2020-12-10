ليبيا.. الإفراج عن الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان

أعلنت وكالة أنباء "تاس" الإفراج عن مكسيم شوغالي وسامر سويفان، الروسيين العاملين في مؤسسة حماية القيم الوطنية المحتجزين في ليبيا.

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ونقل موقع قناة تلفزيون 218 المحلية عن مصدر أمني أن طائرة روسية خاصة وصلت إلى مطار معيتيقة لنقل المواطنين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان اللذين كانا محتجزين لدى قوة الردع الخاصة.

وكان مصدر أعلن أمس الأربعاء أن المواطنين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان، المحتجزين في ليبيا منذ العام الماضي، أُخرجا من سجن مطار معيتيقة ونقلا إلى فيلا في العاصمة طرابلس.

هذا، وأفادت وكالة أنباء ريا نوفستي في وقت لاحق بأن طائرة تقل شوغلي وسويفان أقلعت من مطار معيتيقة بطرابلس.

ونُقل عن مصدر ليبي أن طرابلس لم تتقدم بأي مطالب لروسيا أثناء عملية إطلاق سراح المواطنين الروسيين.

المصدر: تاس + 218