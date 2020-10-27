وسائل إعلام: ليبيا قررت الإفراج عن مواطنين روسيين

قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين لديها مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وفق ما أوردت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادرها.

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وكشفت الوكالة عن توصل طرابلس وموسكو إلى اتفاق يتيح لشوغالي وسويفان مغادرة ليبيا إلى روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتقل المواطنان الروسيان ماكسيم شوغالي وهو عامل في الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، ومترجمه ذو الأصول الأردنية سامر سويفان في ليبيا في مايو 2019.

ومطلع يوليو 2020، قال جمشيد بولتايف القائم بالأعمال بالنيابة لروسيا في طرابلس، إن هناك تقدما في قضية الإفراج عن المواطنين الروسيين.

فيما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزارة تلقت كتابا من وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أكد فيه أن مسألة المواطنين الروسيين المحتجزين سيتم تسويتها في أقرب وقت.

المصدر: إنترفاكس