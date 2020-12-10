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وكالة الفضاء الروسية: الأمريكيون يعانون "انهيارا عصبيا في الفضاء"

أخبار روسيا

وكالة الفضاء الروسية: الأمريكيون يعانون
Sputnik Сергей Мамонтов
رئيس وكالة "روسكوسموس" الروسية للفضاء دميتري روغوزين
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شخص دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إصابة الأمريكيين بـ"انهيار عصبي في الفضاء"، على خلفية رد فعلهم على مناورات الصواريخ الروسية العابرة للقارات مؤخرا.

وكتب روغوزين على "تويتر": "الأمريكيون يعانون من انهيار عصبي في الفضاء اليوم"، واصفا رد فعل مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي على عملية الإطلاق الروسية بأنه "غريب جدا".

وأشار كذلك إلى تصريح مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف الذي قال إن "القمر الصناعي الذي أطلقته روسيا يحمل علامات على وجود أسلحة فضائية".

وصرح راتكليف في وقت سابق بأن "روسيا ليست قوة فضائية مسؤولة"، وأشار إلى التهديد والسلوك الاستفزازي لها في الفضاء في الآونة الأخيرة.

المصدر: "لينتا.رو"

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