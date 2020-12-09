الكرملين يرد على المزاعم حول مكاتب بوتين "المتشابهة"

علقت الرئاسة الروسية على مزاعم إعلامية تتحدث عن وجود عدة مكاتب متشابهة تماما في أماكن مختلفة لدى الرئيس فلاديمير بوتين بهدف منع المراقبين من تحديد مكان تواجده.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء صحة هذه الادعاءات، مشددا على أنها تأتي ضمن إطار "هجوم إعلامي عاجز عن تحقيق هدفه".

وتابع: "هذه المعلومات ليست صحيحة، ويعقد الرئيس كما هو معروف فعاليات شعبية يوميا وليس لديه أي مكاتب شبيهة. لديه كثير من المكاتب في مختلف المدن وهو يستخدمها كلها كما ترون".

وأشار بيسكوف إلى أن المعلومات عن تنقلات بوتين تعد من أسرار الدولة.

المصدر: نوفوستي