بوتين يعزي بوفاة المارشال شابوشنيكوف آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفيتي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء المارشال يفغيني شابوشنيكوف.

وأشار الرئيس الروسي، في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين، إلى أن الفقيد قدم مساهمة شخصية كبيرة، في ضمان القدرة الدفاعية للدولة والأمن القومي للبلاد.

وقال بوتين: "كرس المارشال شابوشنيكوف نفسه للشؤون العسكرية ولخدمة الوطن. لقد كان على قدر عال من الاحتراف المهني، ويتمتع بإرادة قوية وعلى قدر عال من المبدئية والحيوية. وعلى مدار سنوات من العمل المسؤول، بما في ذلك في الفترة الحاسمة لبلادنا، قدم يفغيني إيفانوفيتش، مساهمة شخصية كبيرة لضمان أمن الدولة وقدرتها الدفاعية".

توفي يفغيني شابوشنيكوف آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفيتي، عن عمر يناهز 79 عاما، وسيتم دفنه في المقبرة العسكرية الفيدرالية في ميتيشي قرب موسكو.

يوم أمس نقلت وكالة "تاس" عن نيقولاي ديرابين رئيس جهاز نادي القادة العسكريين في روسيا قوله: "للأسف، رحل يفغيني شابوشنيكوف".

ولم يذكر دايرابين سبب الوفاة لكن مصادر في الأوساط الطبية قالت إن شابوشنيكوف أصيب بفيروس كورونا.

يفغيني شابوشنيكوف من مواليد 3 فبراير 1942، وشغل مناصب عسكرية ومدنية رفيعة بينها عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي.

المصدر: وكالات