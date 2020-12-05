بوتين: روسيا ستزداد نموا بفضل شمالها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نية سلطات البلاد تفعيل جهود استثمار مناطقها الواقعة في منطقة القطب الشمالي.

وأشار بوتين، خلال لقاء مجموعة من المتطوعين اليوم السبت، إلى أن روسيا تعد دولة شمالية غالبا، وكل ما يجري في الشمال يحظى بأهمية خاصة لها، ناهيك عن مساعي تطوير الممر البحري الشمالي الذي يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

وأكد الرئيس أن تطوير شمال روسيا سيحدد مستقبل البلاد، لاسيما من ناحية استخراج الموارد الطبيعية التي تحتاج إليها.

وفي إشارة إلى تصريح العالم والشاعر الروسي العظيم من القرن الـ18 ميخائيل لومونوسوف بأن "روسيا ستزداد نموا بفضل سيبيريا"، قال بوتين: "في العقود القادمة، ستزداد روسيا نموا بفضل منطقة القطب الشمالي ومناطقها الشمالية، وهذا أمر واضح إطلاقا".

في الوقت نفسه، شدد الرئيس على ضرورة توخي الحذر في ممارسة الأنشطة التنموية في شمال روسيا لتقليص المخاطر على البيئة.

المصدر: نوفوستي