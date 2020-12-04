استطلاع للرأي: 60٪ من الروس يثقون في بوتين

أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه صندوق "دراسة الرأي العام"، أن أكثر من نصف المواطنين الروس (60٪)، يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.

ووفقا للاستطلاع، قال 30٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم على الأغلب لا يثقون بالرئيس بوتين. وأشار 10٪ إلى أنهم بجدون صعوبة في الإجابة عن السؤال.

وذكر 63٪ من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يعتبرون أداء بوتين في منصبه، يبدو جيدا على الأغلب. وعبر 24٪ من الروس عن وجهة نظر معاكسة. ووجد 13٪ صعوبة في الإجابة عن السؤال.

تم إجراء الاستطلاع، عبر الهاتف في مختلف مناطق روسيا في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر. وشارك فيه 4000 شخص.

المصدر: نوفوستي