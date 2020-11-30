موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو اليوم الاثنين، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 8978 شخصا.

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وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة الاثنين مقارنة بيوم الأحد، حيث تم تسجيل 74 وفاة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر حاجز المليوني حالة، وبلغ حوالي مليونين و296 ألفا حتى يوم الاثنين.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 605 آلاف حالة منذ بدء انتشار الوباء. وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 452.2 ألف شخص.

المصدر: تاس