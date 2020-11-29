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تسجيل 74 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أخبار روسيا

تسجيل 74 وفاة جديدة بكورونا في موسكو
Sputnik Ilya Pitalev
أعضاء فريق طبي ومريض في أحد مستشفيات موسكو
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 74 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وفاة 72 مصابا بفيروس كورونا في موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح مركز العمليات المعني بمتابعة الوضع الوبائي في روسيا أن الحديث يدور عن مرضى مصابين بالالتهاب الرئوي ممن جاءت نتائج فحوصاتهم للإصابة بفيروس كورونا إيجابية.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة في موسكو بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) منذ بداية الجائحة 8902 حالة.

أما الحصيلة العامة من الإصابات بـ "كوفيد-19" في روسيا فقد تجاوزت 2,2 مليون حالة، منها أكثر من 1,7 مليون حالة شفاء.

 المصدر: تاس

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