الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى لأول مرة الـ27 ألفا

فيما تستعد السلطات الروسية لإطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يواصل الوباء تفشيه في أراضي البلاد بوتائر قياسية غير مسبوقة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة أن حصيلة الإصابات الجديدة بالعدوى شهدت لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا قياسيا غير مسبوق، بتسجيل 27543 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25487 إصابة في اليوم السابق.

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وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7918 إصابة) وسان بطرسبورغ (3687 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 22.6% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 496 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل قفزة غير مسبوقة بـ524 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26682 شخصا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و215533 إصابة مؤكدة، منها 38558 حالة وفاة و464801 حالة نشطة ومليونا و712174 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 74.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالوباء (534 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال نحو 493 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وأكد الكرملين أمس أن السلطات الروسية تخطط لإطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم طوعا ضد كورونا قبل نهاية العام الجاري، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية التي يخضع لها لقاحا "سبوتنيك V" و"إيبي فاك كورونا" اللذين تم تسجيلهما في البلاد.

المصدر: RT