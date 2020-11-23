روسيا.. لا خطط لفرض قيود إضافية بسبب كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في روسيا اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تخطط لفرض قيود إضافية على المستوى الفدرالي في ظل الوضع الوبائي في البلاد.

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وفي تصريح لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية، قال مصدر في المركز إن "القيود يفرضها حكام الكيانات الاتحادية نظرا لخصائص الوضع الوبائي في هذا الإقليم أو ذاك، أما على المستوى الفدرالي فلا توجد خطط في الوقت الحالي لفرض قيود إضافية".

وفي وقت سابق قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن الوضع الوبائي في البلاد يبقى متوترا، مع أن هناك مؤشرات لتحسنه في الأقاليم التي يمتثل سكانها للتوصيات الصحية.

المصدر: تاس