روسيا.. توقيف مسؤول رفيع للاشتباه بإهدار المال العام

وجهت لجنة التحقيقات الروسية تهمة إهدار المال العام إلى المفتش في هيئة الرقابة المالية، المحافظ السابق لمقاطعة إيفانوفو، ميخائيل مين.

ويتهم مين بإهدار 700 مليون روبل من أموال ميزانية مقاطعة إيفانوفو في عام 2011، حين كان المسؤول محافظا لها، وقد يواجه عقوبة السجن تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته.

ووافق مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان) بالإجماع على توقيف ميخائيل مين، الذي يعمل حاليا في هيئة الرقابة المالية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "نوفوستي" إن مين قد خضع للاستجواب وقررت السلطات القضائية حبسه لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق قبل اتخاذ القرار بشأن الإجراءات اللاحقة بحقه.

من جهته، قال محامي ميخائيل مين إن موكله ينفي صحة التهم الموجهة إليه.

المصدر: وكالات