استطلاع: غالبية السعوديين والمصريين يثقون بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أظهرت نتائج استطلاع أجري في المملكة العربية السعودية ومصر، ضمن 11 دولة عبر العالم، أن غالبية المستطلع آراؤهم يثقون بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الصندوق السيادي لروسيا الاتحادية)، اليوم الثلاثاء، نتائج استطلاع آراء أكثر من 12000 شخص في 11 دولة حول العالم، بشأن موقفهم تجاه التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا، وتفضيلاتهم عند اختيار اللقاح.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة YouGov البريطانية الرائدة في مجال أبحاث الأسواق وتحليل البيانات، في الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر الماضي، فإن 73% من المستطلعة آراؤهم مستعدون للتطعيم ضد الفيروس، وفي الوقت نفسه، فإن عدد الأشخاص الراغبين بالتطعيم أكبر من هذا الرقم في أوساط من لديهم دراية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ويشكل 4 من كل 5 مستطلعين.

أما نتائج الاستطلاع في كل من السعودية ومصر فتأتي على النحو التالي:

النتائج الرئيسة للاستطلاع في المملكة العربية السعودية:

- لدى أكثر من نصف المشاركين في الدراسة موقف إيجابي تجاه التطعيم ضد فيروس كورونا (55% من المستطلعين).

- نسبة المستعدين للتطعيم أعلى من ذلك في أوساط المطلعين على لقاح "سبوتنيك V" الروسي وتشكل أكثر من 65% من المستطلعين.

- لوحظت ثقة كبيرة تجاه اللقاح القائم على الفيروسات الغدية للإنسان (وهي منصة لقاح "سبوتنيك V") في السعودية، ويفضل هذه المنصة 8 من كل 10 مستطلعين اتخذوا قرارا بشأن اختيار اللقاح، مقارنة بالمنصات القائمة على فيروسات غدية غير بشرية.

- تحظى روسيا كمنتج للقاحات بأكبر درجة من الثقة، إذ جاءت روسيا في المركز الأول بين الدول المنتجة للقاحات، والتي ذكرها المستطلع آراؤهم في المرتبة الأولى من حيث تمتعها بأكبر درجة من الثقة، بحصولها على 15% من الأصوات.

- من حيث إجمالي عدد المرات التي ذكرت فيها ضمن الدول التي تتمتع بأعلى درجة من الثقة (حدد كل مستطلع 3 دول)، احتلت الولايات المتحدة وروسيا والصين الصدارة، بحصولها على نسبة 34% و28% و22% من إجمالي أصوات المستطلعين على التوالي.

- واحد من كل ثلاثة مستطلعين لديه دراية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

النتائج الرئيسة للاستطلاع في مصر:

- لدى غالبية المشاركين في الدراسة موقف إيجابي تجاه التطعيم ضد فيروس كورونا (68% من المستطلعين).

- لوحظت في مصر ثقة كبيرة تجاه اللقاح القائم على الفيروسات الغدية للإنسان، ويفضل هذه المنصة 8 من كل 10 مستطلعين اتخذوا قرارا بشأن اختيار اللقاح، مقارنة بالمنصات القائمة على فيروسات غدية غير بشرية.

- تصنف روسيا ضمن الدولتين اللتين تتمتعان بأكبر درجة من الثقة بين منتجي اللقاحات (وذلك ضمن الدول التي حددها المستطلعون في المرتبة الأولى من حيث تمتعها بأكبر درجة من الثقة، وكذلك من حيث إجمالي المرات التي ذكرت فيها).

- أكثر من 30% من المستطلعين لديهم دراية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

المصدر: rdif.ru