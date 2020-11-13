الجزائر.. محادثات بين وزير الصحة وسفير روسيا بشأن لقاح كورونا

أفاد بيان للسفارة الروسية في الجزائر اليوم الجمعة، بأن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد التقى سفير موسكو إيغور بلياييف الخميس وناقشا آخر تطورات اللقاح الروسي المضاد لكورونا.

ووفق البيان الذي نشرته صفحة السفارة في موقع "فيسبوك"، فإن الجانبين ناقشا سبل التعاون الثنائي في مجال الصحة، كما "أبرز السفير الروسي آخر تطورات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سبوتنيك-V الذي أثبت فعاليته بنسبة 92 بالمئة".

12 ноября состоялась встреча Посла России в Алжире И.А.Беляева с Министром здравоохранения, населения и реформы... Publiée par Ambassade de Russie en Algerie / Посольство России в Алжире sur Vendredi 13 novembre 2020

وكان الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أعلن أن فعالية اللقاح المذكور بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات لمرحلة الثالثة.

وقال تقرير بالخصوص: "بلغت فعالية لقاح سبوتنيك 92% (الحساب استند إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح)".

وتم إثبات الفعالية بناء على تحليل البيانات المؤقت الأول بعد 21 يوما من تلقي المتطوعين التطعيم الأول.

المصدر: RT